Активисты движения «Убитые дороги» назвали самые проблемные улицы Пскова

14:26, 26 февраля 2019, ПАИ

Активисты движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов и Николай Мельков назвали самые проблемные улицы Пскова в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 26 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Цопов напомнил, что существует карта «Убитых дорог», которая в Пскове, как он отметил, хорошо работает. По его словам, в народный антирейтинг вошли улицы Юбилейная, Рельсовая, Индустриальная, Гагарина, Белинского, Бастионная, Стахановская и Рижский проспект — за них проголосовали больше всего псковичей.

Николай Мельков отметил, что на улице Белинского в 2018 году сняли верхний слой, заменили бордюры. «Мы все знаем, что улица была убитая, а теперь снят верхний слой. Подрядчики говорят проблема в основании, они же теперь его добили сами. Если они на это жалуются, зачем они это сами сделали?» - выразил недовольство Николай Мельков и добавил, что активисты «Убитых дорог» были на этом участке, и сейчас по улице не проехать.

Он также рассказал, что на улице Литейной контракты на ремонт были разыграны еще летом. «Но они делали ремонт в зиму, зачем?» - удивился общественник.

Николай Мельков сообщил, что на улице Вокзальной образовались огромные ямы. По его словам, изначально дефекты на этой дороге были незначительные, но подрядчик не стал их устранять. Он добавил, что автовокзальная площадь также находится в плохом состоянии.

Напомним, на совещании 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о своём решении передать контроль за ремонтом и содержанием псковских дорог на областной уровень. Для этого будут созданы специализированная контрольная лаборатория и рабочая группа. В её состав войдут представители городской и областной власти, силовых структур и общественных активистов.