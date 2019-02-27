Руководителя Красногородской школы наказали за неучтённые отходы

09:13, 27 февраля 2019, ПАИ

Прокуратура Красногородского района выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами I класса опасности в Красногородской средней школе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, было установлено, что в учебном заведении не проводился учёт количества образованных, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов I класса опасности, в частности люминесцентных ламп, паспорта отходов не составлялись, лица якобы ответственные за их временное размещение на территории образовательной организации, не знали что с ними делать.

В этой связи прокурор района в адрес заведующей школы внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, опасны бытовые отходы взяты на учет, изолированы и опасности не представляют.

Виновное должностное лицо образовательного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.