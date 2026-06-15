В Псковской области машина врезалась в дом: два человека пострадали
Автомобиль ВАЗ-2107 съехал с дороги и въехал в дом на Велейской улице в Красногородске, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: «Псковская сводка» в МАХ
В результате ДТП пострадали два молодых человека 19 и 18 лет. Кто из них находился за рулём, выясняется.
Пострадавшим оказали помощь, решался вопрос о госпитализации. Девушка, находившаяся с ними, от госпитализации отказалась. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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