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Общество

В Псковской области машина врезалась в дом: два человека пострадали

Автомобиль ВАЗ-2107 съехал с дороги и въехал в дом на Велейской улице в Красногородске, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

  • Авария в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка» в МАХ
  • Авария в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка» в МАХ
  • Авария в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка» в МАХ
  • Авария в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка» в МАХ
  • Авария в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка» в МАХ

В результате ДТП пострадали два молодых человека 19 и 18 лет. Кто из них находился за рулём, выясняется.

Пострадавшим оказали помощь, решался вопрос о госпитализации. Девушка, находившаяся с ними, от госпитализации отказалась. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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