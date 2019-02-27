Четыре человека пострадали при столкновении «Хонды» и «Лады» на улице Инженерной в Пскове

10:38, 27 февраля 2019, ПАИ

26 февраля около 23:00 в Пскове у дома 29а по улице Труда 21-летний водитель автомашины «Хонда Цивик» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого сидел 27-летний молодой человек.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, водитель и пассажир «Лады» получили незначительные травмы. Более серьёзно пострадали две 20-летние пассажирки «Хонды», обе – госпитализированы, одна из девушек – в Псковскую областную клиническую больницу.

Других ДТП с пострадавшими или погибшими за минувшие сутки на дорогах Псковской области не зафиксировали.