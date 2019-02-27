Почти на 200 млн рублей увеличено финансирование программы развития сельского хозяйства Псковской области

11:37, 27 февраля 2019, ПАИ

Изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства Псковской области» поддержал комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 27 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов рассказал, что изменения касаются новшеств в областном бюджете на 2019 год, так как концу года 191 млн рублей поступил из федерального бюджета. По его словам, эти средства, в том числе, предусмотрены на поддержку фермеров, мероприятия по борьбе с африканской чумой свиней и борьбу с борщевиком.

Депутат Владимир Панченко попросил рассказать о лимитах на дороги по линии управления сельского хозяйства в 2019 году. Николай Романов отметил, что 11 километров дорог построено в 2018 году в Великолукском, Порховском и Дновском районах, а в этом году планируется построить участок дороги в Псковском районе.

Николай Романов также отметил, что регион участвует в программе по экспорту, планируется экспорт рапса, что очень выгодно. По его мнению, мясо и молочную продукцию, которых очень много, трудно экспортировать, и есть хорошая федеральная поддержка по льну и зерну. Но, сказал Николай Романов, главная проблема – найти покупателя. «Минсельхоз готов, деньги на это есть, но не готова легкая промышленность это сырье принять», – считает он.

Депутат Анатолий Тиханов поинтересовался, как будет развиваться оленеводство в Псковской области. Николай Романов сказал, что если кто-то заявится на оленеводство и если есть меры поддержки на федеральном уровне, то и в Псковской области такую поддержку получат. Отмечалось, что этим занимает сейчас только частный бизнес, но за поддержкой в комитет не приходит и не регистрируется.

Владимир Панченко спросил докладчика, чем руководствуются свиноводы, поскольку цена на мясо часто меняется. Николай Романов заявил, они руководствуются рублем – это бизнес.