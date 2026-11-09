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Кафедра хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии появилась в ПсковГУ

Кафедра хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии появилась в институте медицины и экспериментальной биологии (ИМЭБ) ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

За новой кафедрой закреплены такие дисциплины, как общая хирургия и лучевая диагностика, госпитальная хирургия, факультетская хирургия, травматология, онкология, офтальмология, отоларингология, анестезиология и реаниматология, акушерство и гинекология.

Также кафедра будет проводить производственные практики у студентов 1–4-х курсов.

«Медицинские направления в ПсковГУ очень востребованы, и интерес к ним из года в год только растёт. Мы уже работаем с большим количеством приглашённых преподавателей и специалистов системы здравоохранения. Это практикующие врачи из больниц и медицинских центров Псковской области. Новая кафедра хирургии не только продолжит эту тенденцию, но и сможет подготовить к лицензированию ряд программ клинической ординатуры хирургического профиля, акушерства и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии», – рассказала директор ИМЭБ Нина Бугеро.

Кафедра начнёт работу 10 ноября 2026 года.

Ранее подготовку будущих врачей в ПсковГУ вела только кафедра клинической медицины. Она выпускала специалистов по четырём направлениям: «Лечебное дело», «Лечебное дело (на английском языке)», «Педиатрия» и «Терапия».

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