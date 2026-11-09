На Солнце обнаружили корональную дыру в форме кота

15:54, 09 ноября 2026, ПАИ

На Солнце образовалась необычная корональная дыра, напоминающая силуэт кота с пушистым хвостом. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Для того чтобы увидеть это сходство, учёным пришлось «повернуть» изображение Солнца. Это явление привлекло внимание исследователей и пользователей Сети, которые также рассмотрели в этом силуэте очертания животного.

Корональная дыра продолжает влиять на Землю, из неё поступает солнечный ветер со скоростью 700–800 километров в секунду, что в два-три раза выше обычных показателей, пишет «Фонтанка».