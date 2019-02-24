Своих представителей в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России выбрали члены законодательного комитета Псковского облсобрания

14:56, 27 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 27 февраля, члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержали представленные на их рассмотрение кандидатуры представителей регионального парламента в постоянных комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников пояснил, что в комитете ПАСЗР по законодательству представлять региональный парламент будут депутаты Дарья Козьякова и Андрей Михайлов, а в комитете по туризму – депутаты Алексей Блинов и Виктор Остренко.