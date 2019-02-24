0
17:06
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости
10:53
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным
12:59
Андрей Карпов: Надо составлять рейтинг партии с чистого листа
13:46
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
17:55
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
17:02
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
16:41
Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы
Еще новости
Политика

Своих представителей в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России выбрали члены законодательного комитета Псковского облсобрания

Сегодня, 27 февраля, члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержали представленные на их рассмотрение кандидатуры представителей регионального парламента в постоянных комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников пояснил, что в комитете ПАСЗР по законодательству представлять региональный парламент будут депутаты Дарья Козьякова и Андрей Михайлов, а в комитете по туризму – депутаты Алексей Блинов и Виктор Остренко. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости
24 февраля 2019
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости 7
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным
24 февраля 2019
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным 1
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
21 февраля 2019
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
20 февраля 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
20 февраля 2019
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление 4
Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы
20 февраля 2019
Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы 2
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
20 февраля 2019
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
Виктор Остренко: Решение о расширении поддержки местных культурных инициатив позитивно скажется на развитии сельской местности
20 февраля 2019
Виктор Остренко: Решение о расширении поддержки местных культурных инициатив позитивно скажется на развитии сельской местности

Идет загрузка...