В Псковской области внесут изменения в закон о муниципальном земельном контроле

16:02, 27 февраля 2019, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали внесение изменений в региональный закон «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Псковской области». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 27 февраля.

Председатель Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева пояснила, что новшества обусловлены изменениями в федеральном законодательстве.

Депутаты приняли решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект на предстоящей сессии.