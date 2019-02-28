5 лет лишения свободы условно получила бывший бухгалтер великолукского вагонного депо за присвоение и растрату денег

10:38, 28 февраля 2019, ПАИ

Великолукский городской суд признал виновной бывшего бухгалтера вагонного депо Великие Луки филиала ООО «ТрейнСервис» в покушении на растрату (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 160 УК РФ) и в присвоении или растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ). Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и ограничением свободы в 1 год и 6 месяцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что бухгалтер депо, обладая полномочиями по распоряжению деньгами, вверенными ей предприятием, в период с июня 2014 года по июль 2017 года ежемесячно похищала деньги, находящиеся на счете депо, в результате чего причинила ущерб ООО «ТрейнСервис» в размере более 12 миллионов рублей.

Суд также удовлетворил гражданский иск ООО «ТрейнСервис» о взыскании с осужденной причиненного преступления и ущерба.