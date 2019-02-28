0
09:25
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
09:34
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
14:46
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль
23:00
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области
16:31
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
10:19
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
23:56
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
Еще новости
Происшествия

5 лет лишения свободы условно получила бывший бухгалтер великолукского вагонного депо за присвоение и растрату денег

Великолукский городской суд признал виновной бывшего бухгалтера вагонного депо Великие Луки филиала ООО «ТрейнСервис» в покушении на растрату (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 160 УК РФ) и в присвоении или растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ). Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и ограничением свободы в 1 год и 6 месяцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что бухгалтер депо, обладая полномочиями по распоряжению деньгами, вверенными ей предприятием, в период с июня 2014 года по июль 2017 года ежемесячно похищала деньги, находящиеся на счете депо, в результате чего причинила ущерб ООО «ТрейнСервис» в размере более 12 миллионов рублей.

Суд также удовлетворил гражданский иск ООО «ТрейнСервис» о взыскании с осужденной причиненного преступления и ущерба.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
28 февраля 2019
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети 1
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
27 февраля 2019
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль
26 февраля 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль 8
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области
22 февраля 2019
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области 6
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
18 февраля 2019
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий 3
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
18 февраля 2019
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
17 февраля 2019
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика 6
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
12 февраля 2019
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве 10

Идет загрузка...