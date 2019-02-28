Псковская область присоединится к Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

12:36, 28 февраля 2019, ПАИ

С 11 по 22 марта в Псковской области пройдет Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие направлено на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, поступающей от населения, разъяснение вопросов, связанных с лечением и реабилитацией наркозависимых, а также оказание им психологической и медицинской помощи.

В рамках акции представители правоохранительных органов призывают граждан проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

УМВД России по Псковской области обращает внимание жителей региона на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России». «Телефон доверия» — (8112) 59-22-33.

«Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» — (8112) 56-60-16. Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области — (8112) 66-16-49.

Сообщение можно также отправить на сайт УМВД России по Псковской области, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД: ukonpskov@mvd.ru.