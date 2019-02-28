Более 100 тысяч рублей перевел пскович мошенникам

15:13, 28 февраля 2019, ПАИ

В Пскове местный житель перевел 110 тысяч рублей мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что в отношении руководства организации, через которую в свое время горожанин приобрел товары медицинского назначения, возбуждено уголовное дело. И теперь ему, как потерпевшему, полагается солидная компенсация. Но для этого псковичу предложили сначала оплатить страховку и другие услуги.

В итоге гражданин перечислил на указанный счет 110 тысяч рублей. После мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.