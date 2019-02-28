0
13:39
Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов
17:06
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости
10:53
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным
12:59
Андрей Карпов: Надо составлять рейтинг партии с чистого листа
13:46
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
17:55
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
17:02
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
Еще новости
Политика

Более 100 тысяч рублей перевел пскович мошенникам

В Пскове местный житель перевел 110 тысяч рублей мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что в отношении руководства организации, через которую в свое время горожанин приобрел товары медицинского назначения, возбуждено уголовное дело. И теперь ему, как потерпевшему, полагается солидная компенсация. Но для этого псковичу предложили сначала оплатить страховку и другие услуги.

В итоге гражданин перечислил на указанный счет 110 тысяч рублей. После мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов
28 февраля 2019
Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов 2
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости
24 февраля 2019
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости 7
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным
24 февраля 2019
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным 2
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
21 февраля 2019
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
20 февраля 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
20 февраля 2019
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление 4
Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы
20 февраля 2019
Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы 2
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
20 февраля 2019
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека

Идет загрузка...