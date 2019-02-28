Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов

13:39, 28 февраля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов, войдя во вторую группу глав регионов. Исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации, опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг».

Возглавил рейтинг губернаторов мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Тюменской области Александр Моор, на третьем – губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Замыкают рейтинг глава Республики Алтай Александр Бердников, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Комментируя рейтинг, журналист, председатель Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что Михаил Ведерников «проявил себя прогрессивно, в том числе в научном направлении». Например, выделил деньги на поддержку ученых: 16 проектов учёных Псковского университета, которые были утверждены победителями грантового конкурса РФФИ, получат ещё и софинансирование своих исследований из регионального бюджета.

«Ещё одна симпатичная инициатива, в которой, возможно, и я приму участие как ментор, — региональный конкурс «Лидер года». То, о чем говорили в кулуарах, о необходимости развития общероссийского конкурса лидеров, осуществлено в Псковской области. Победители будут проходить стажировки в органах власти, войдут в кадровый резерв области», - добавил Александр Малькевич.

Объектом исследования являлись руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки охватили январь-февраль 2019 года. Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.