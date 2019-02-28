2
13:39
Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов
17:06
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости
10:53
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным
12:59
Андрей Карпов: Надо составлять рейтинг партии с чистого листа
13:46
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
17:55
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
17:02
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов, войдя во вторую группу глав регионов. Исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации, опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг». 

Возглавил рейтинг губернаторов мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Тюменской области Александр Моор, на третьем – губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Замыкают рейтинг глава Республики Алтай Александр Бердников, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Комментируя рейтинг, журналист, председатель Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что Михаил Ведерников «проявил себя прогрессивно, в том числе в научном направлении». Например, выделил деньги на поддержку ученых: 16 проектов учёных Псковского университета, которые были утверждены победителями грантового конкурса РФФИ, получат ещё и софинансирование своих исследований из регионального бюджета.

«Ещё одна симпатичная инициатива, в которой, возможно, и я приму участие как ментор, — региональный конкурс «Лидер года». То, о чем говорили в кулуарах, о необходимости развития общероссийского конкурса лидеров, осуществлено в Псковской области. Победители будут проходить стажировки в органах власти, войдут в кадровый резерв области», - добавил Александр Малькевич.

Объектом исследования являлись руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки охватили январь-февраль 2019 года. Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов
28 февраля 2019
Михаил Ведерников занял 46-е место в первом в 2019 году Национальном рейтинге губернаторов 2
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости
24 февраля 2019
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости 7
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным
24 февраля 2019
Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным 2
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
21 февраля 2019
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
20 февраля 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
20 февраля 2019
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление 4
Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы
20 февраля 2019
Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы 2
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
20 февраля 2019
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека

Идет загрузка...