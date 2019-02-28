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Политика

Расширены полномочия администрации Псковской области в сфере земельных отношений

Депутаты Псковского областного Собрания приняли поправки в региональный закон «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Псковской области и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Псковской области». Об этом с 29-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно поправкам, расширяются полномочия администрации Псковской области в сфере земельных отношений и профильного комитета по управлению государственным имуществом с учетом изменений, внесенных в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральными законами от 3 августа 2018 года №340-ФЗ, №341-ФЗ, №342-ФЗ.

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