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Политика

Инициативу ленинградских коллег об изменениях в законы об избирательном праве и госзакупках поддержали псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу коллег Законодательного собрания Ленинградской области об изменениях в законы об избирательном праве и госзакупках. Об этом с 29-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Предлагается внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в статьи 1 и 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Региональные законодатели предложили внести изменения, которые позволят упростить процедуру закупки избирательных бюллетеней и прочих печатных материалов во время проведения региональных и муниципальных выборов, отметили в пресс-службе регионального парламента.

Ранее председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, присутствующий на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению, обратился к депутатам с просьбой поддержать законопроект. «Сроки проведения избирательных кампаний очень «зажаты», и не всегда возможно уложиться в установленные временные рамки при проведении государственных закупок. Инициатива обоснованная, и направлена на обеспечение конституционных прав граждан – избирать и быть избранными», - отметил он. 

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