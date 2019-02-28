Семеро пожарных тушили возгорание мусора на улице в Великих Луках

19:40, 28 февраля 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в городе Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании мусора на ул. Гоголя поступило в 13:59. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99 .