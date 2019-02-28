Псевдориелтору из Опочки грозит до двух лет тюрьмы

09:04, 01 марта 2019, ПАИ

В Опочецком районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении псевдориелтора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в декабре 2018 года неустановленный мужчина, представившись сотрудником агентства недвижимости, ввел в заблуждение женщину относительно аренды квартиры в Опочке. Он попросил у последней 4,5 тысячи рублей за оказание услуг по поиску сдаваемого в аренду жилья и оформления договора.

Санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.