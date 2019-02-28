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Условный срок получил красногородец за угрозу убить бывшую жену

Житель Красногородского района осуждён за то, что в состоянии опьянения угрожал убить бывшую жену кухонным ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В ходе предварительного расследования установлено, что 27 декабря 2018 года между бывшими супругами, которые в настоящее время совместно проживают в одной квартире, произошла ссора, в ходе которой мужчина стал угрожать женщине физической расправой. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за такое же преступление в отношении бывшей супруги.

С учетом позиции прокурора мировой судья судебного участка №6 Красногородского района назначил подсудимому наказание в виде 8 месяце лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, суд возложил на подсудимого обязанность трудоустроиться, а также пройти обследование у врача нарколога на предмет заболевания алкоголизмом и при необходимости пройти соответствующее лечение. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

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