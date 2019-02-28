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Политика

Главы городов Северо-Запада приняли решение создать национальную Ассоциацию развития местного самоуправления

На отчетно-выборном собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России глава Пскова Иван Цецерский избран уполномоченным лицом представлять интересы Союза с правом подписания всех документов, необходимых для учреждения и государственной регистрации ассоциации «Национальная Ассоциация развития местного самоуправления». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Планируется, что в рамках работы Ассоциации развития местного самоуправления муниципальным образованиям на всероссийском уровне будет легче обмениваться опытом, а также обозначать вопросы, требующие федеральной поддержи и дополнительного финансирования. Также в Ассоциации развития местного самоуправления будет вестись анализ нормативно-правовой базы, будут даваться консультации по вопросам местного значения и будут внедриться успешные практики муниципальных образований.

Таким образом, создание Ассоциации развития местного самоуправления станет еще одной площадкой для муниципалитетов, в рамках которой будет организована работа по взаимодействию муниципальных органов власти с федеральными по реализации «майских» указов президента РФ Владимира Путина.

Отметим, учредителем Ассоциации развития местного самоуправления является Союз городов Центра и Северо-Запада России. Это решение единогласно поддержали представители 23 городов-участников Союза.

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