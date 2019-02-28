Предварительное голосование «Единой России» по довыборам в Великолускую гордуму пройдет 3 марта

11:36, 01 марта 2019, ПАИ

Предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» в депутаты Великолукской городской Думы по округу № 14 состоится 3 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. Голосование будет проводиться с 8:00 до 20.00. Принять участие в нем могут все, кто обладает активным избирательным правом. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. Проголосовать граждане могут за любое количество кандидатов, включённых в список. Счетный участок сформирован на базе избирательного участка №132 по адресу: улица Дружбы, 23, корпус 2 (школа №12).

«Для нас очень важно наиболее качественно определить кандидата, которого мы будем выдвигать на предстоящих выборах. Мы неоднократно применяли процедуру предварительного голосования и считаем, что это единственный способ для того, чтобы не кулуарно руководящие органы партии определяли кандидатов, а учитывалось мнение граждан», - сказал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

Он пригласил избирателей принять участие в предварительном голосовании по довыборам Великолукскую гордуму. «Приходите, помогите нам сделать выбор. Надеюсь на то, что количество участников будет достаточным и, исходя из этого, можно будет отдать предпочтение наиболее достойному кандидату», - отметил Александр Котов.

Напомним, что на выдвижение от партии претендуют семь человек: финансовый директор ООО «Инавто» Александр Емельянов, директор средней школы №13 Елена Чернозубова, директор ООО «СМУ-278» Сергей Дымов и водитель ОАО «Великолукский мясокомбинат» Александр Выса, корреспондент Великолукской телерадиокомпании Ксения Фадеева, специалист по работе с молодежью Управления образования администрации города Павел Аринцев, заместитель генерального директора по производству Великолукского механического завода Михаил Кузнецов. Все они члены партии «Единая Россия».