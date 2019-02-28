Псковские таможенники выявили два автомобиля, ввозимых под видом запчастей

22:07, 01 марта 2019, ПАИ

В Себежском районе на таможенном посту ЖДПП Посинь (российско-латвийская граница) псковские таможенники при проведении досмотра вагона с товаром «автомобильные запчасти б/у» обнаружили 2 автомобиля, ввозимых под видом запчастей, которые не были заявлены в товаросопроводительных документах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, груз отправлялся из Литвы в Таджикистан. В транзитной декларации было указано о перемещении бывших в употреблении различных запчастей для легковых автомобилей, общим количеством грузовых мест товара – 2 тысячи 807.

При проведении таможенного контроля после подачи транзитной декларации таможенный орган принял решение о досмотре товаров, перемещаемых в вагоне. В результате него было выявлено, что в вагоне перемещался и незаявленный товар: бывшие в употреблении наружные зеркала заднего вида и магнитолы легковых автомобилей, в количестве 121 штук. Кроме того, среди запчастей в вагоне находилось 2 легковых автомобиля. Легковые автомобили в товаросопроводительных документах были заявлены как бывшие в употреблении кузова автомобилей с установленным двигателем без номера и шасси в полной комплектации. В данном случае декларантом неправильно были применены основные правила интерпретации и неверно классифицирован товар в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.

Общий вес брутто товара предмета административного правонарушения составил 2 тысячи 799 килограммов, общая стоимость - 744 тысячи рублей.

В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении.