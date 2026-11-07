Дмитрий Чернышенко отметил положительную динамику в туристической сфере Псковской области

12:51, 07 ноября 2026, ПАИ

Положительную динамику в туристической сфере Псковской области отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании профильной правительственной комиссии. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Видеозапись из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

«Доложил о наших успехах в развитии зимнего туризма: в новогодние праздники мы приняли 88 тысяч гостей, что на пять тысяч больше, чем годом ранее. В этом сезоне ожидаем ещё более внушительный приток туристов», – отметил губернатор и добавил, что для этого идёт обновление инфраструктуры: в аэропорту имени княгини Ольги открыт новый терминал, на пяти туристических маршрутах до конца года отремонтируют 35 километров дорог и три моста, в навигации появится 133 указателя в дополнение к 700 существующим.

Вместе с этим открывается всё больше мест размещения: работает 190 классифицированных объектов, в том числе высококлассные отели и модульные гостиницы. До декабря откроется ещё 62 номера на загородных базах отдыха, два кемпинга и турцентр.

«Благодаря президентскому нацпроекту «Туризм и гостеприимство» второй год встречаем зиму под брендом «Рождество начинается здесь». Проект уже привлёк в Псков на 8 % больше путешественников. В этом году готовим новые активности: праздничную ярмарку на набережной Псковы и рождественский маршрут, в который войдут уютные кафе и сувенирные лавки. А тех, кто заселится в гостиницы с цифровым ID в мессенджере «Макс», ждут приятные бонусы и скидки», – рассказал Михаил Ведерников.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ











Пользуясь случаем, глава региона обратился за содействием в улучшении транспортной доступности региона.

«И, конечно, пригласил всех в Псковскую область почувствовать атмосферу настоящего русского Рождества! Благодарю Дмитрия Николаевича и команду Минэкономразвития РФ за системную поддержку наших инициатив», – заключил губернатор.