Александр Емельяненко задержан за езду в нетрезвом виде

22:57, 01 марта 2019, ПАИ

Полиция задержала в Кисловодске российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который находился нетрезвым за рулем, сообщает телеканал «Рен-ТВ».

Отмечается, что Александр Емельяненко не захотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться. Его удалось задержать лишь с помощью сотрудников ППС.

По предварительным данным, российский боец стал виновником двойного ДТП.

Александр Емельяненко — боец смешанных единоборств, экс-чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат другого прославленного спортсмена — Федора Емельяненко. В мае 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил бойца к 4,5 года заключения в колонии общего режима, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера. Осенью 2016-го он вышел на свободу.