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Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу из охраняемого объекта

1 марта около 2 часов ночи в Опочке сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, который пытался совершить кражу из охраняемого магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

На пункт централизованной охраны поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в магазине на улице Романенко. Информация о происшествии была незамедлительно передана экипажу группы задержания, который через считанные минуты прибыл на место.

При осмотре здания росгвардейцы обнаружил следы проникновения – взломанный роллет и разбитое окно, из которого выпрыгнул молодой человек и попытался скрыться. Злоумышленник задержан сотрудниками Росгвардии, им оказался 16-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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