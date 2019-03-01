К полудню явка на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках составила почти 3%

12:39, 03 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках проходит предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на довыборах в городскую Думу (округ №14). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, на 12:00 явка составила 2,8% от общего числа избирателей – проголосовали 128 человек.

Всего в бюллетенях значатся семь человек: финансовый директор ООО «Инавто» Александр Емельянов, директор средней школы №13 Елена Чернозубова, директор ООО «СМУ-278» Сергей Дымов и водитель ОАО «Великолукский мясокомбинат» Александр Выса, корреспондент Великолукской телерадиокомпании Ксения Фадеева, специалист по работе с молодежью Управления образования администрации города Павел Аринцев, заместитель генерального директора по производству Великолукского механического завода Михаил Кузнецов. Все они члены партии.

Голосование продлится до 20.00. Принять участие в нем могут все, кто обладает активным избирательным правом. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. Проголосовать граждане могут за любое количество кандидатов, включённых в список.

Счетный участок сформирован на базе избирательного участка №132 по адресу: улица Дружбы, 23, корпус 2 (школа №12).