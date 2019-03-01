В Великих Луках завершилось предварительное голосование «Единой России» по довыборам в гордуму

20:18, 03 марта 2019, ПАИ

В 20:00 в Великих Луках закрылся счетный участок для предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» на довыборах депутата городской Думы по округу № 14. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, начался подсчет голосов.

Отбор кандидата от Партии проходил по первой модели, то есть принять участие в голосовании смогли все, кто обладает активным избирательным правом. Поддержать граждане могли любое количество кандидатов, включённых в список.

К 18:00 явка на ПГ «Единой России» в Великих Луках составила 7,7%.