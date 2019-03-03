Елена Чернозубова победила на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках

21:29, 03 марта 2019, ПАИ

Победителем предварительного голосования «Единой России» по довыборам депутата Великолукской городской Думы (округ №14) стала директор школы №13 Елена Чернозубова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, её кандидатуру поддержали большинство избирателей – 354 человека.

За корреспондента Великолукской телерадиокомпании Ксению Фадееву проголосовали 27 великолучан, за заместителя генерального директора по производству Великолукского механического завода Михаила Кузнецова – 26, за специалиста по работе с молодежью Управления образования администрации города Павла Аринцева – 21. Финансовый директор ООО «Инавто» Александр Емельянов набрал 18 голосов, директор ООО «СМУ-278» Сергей Дымов – 12, водитель ОАО «Великолукский мясокомбинат» Александр Выса -11.

Всего 3 марта в ПГ «Единой России» в Великих Луках приняли участие 429 избирателей (9,22%). Поддержать граждане могли любое количество кандидатов, включённых в список.