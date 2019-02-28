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Происшествия

«Форд Фиеста» провалился под лёд в Псковском районе, есть погибший

Ночью 3 марта в Псковском районе вблизи деревни Наволок под лед реки Каменки провалился «Форд Фиеста», в котором находились 4 человека. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, один из них погиб.

Информация о происшествии поступила в 3:25. 31-летний, 36-летний и 30-летний мужчины смогли выбраться на берег самостоятельно, они были доставлены в областную больницу, после отпущены домой. Утром на место отправилась водолазная группа поисково-спасательного отряда Пскова, которая достала из воды тело 31-летнего мужчины.

Отметим, выезд автомобилей на лед псковских водоемов запрещен.

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