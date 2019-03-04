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Общество

Доходность по инвестициям пенсионных накоплений россиян снизится

В Негосударственных пенсионных фондах (НПФ) ожидается очередное снижение доходности по инвестициям пенсионных накоплений россиян ниже уровня инфляции. Это грозит россиянам «обесцениванием» будущих пенсий, пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию НПФ и научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ).

Им удалось установить, что по итогам IV квартала 2018 года прибыль от вложений в пенсионные накопления россиян упала до 5,22%. При этом такая же тенденция ожидается и в 2019 году, что в результате приведёт к падению прибыли ниже уровня инфляции, спрогнозированной Центробанком на март 2019 года. Таким образом, дальнейший рост цен полностью «поглотит» пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах граждан и обесценит их.

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