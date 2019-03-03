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Экономика

Какао-бобы из Кот-д-Ивуара запретил ввозить в Псковскую область Россельхознадзор

На границе в Псковской области задержаны почти 44 тонны какао-бобов из Кот-д-Ивуара, которые следовали в Нижний Новгород. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Продукция, произведённая в Кот-д-Ивуаре, следовала железнодорожным транспортом из Эстонии в адрес Сормовской кондитерской фабрики. В ходе документарной проверки в многостороннем железнодорожном пункте пропуска «Печоры-Псковские» установлено, что в реэкспортном фитосанитарном сертификате, выданном Национальной организацией по карантину и защите растений Эстонии, указан неверный номер документа страны происхождения. Таким образом, убедиться в достоверном происхождении товара оказалось невозможным. Ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен.

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