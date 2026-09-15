В Псковстате рассказали об изменении цен на бензин

13:23, 15 сентября 2026, ПАИ

Как изменились цены на дизельное топливо и автомобильный бензин в августе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, цены на дизельное топливо выросли на 13,17 % и составили 81,11 рубля за литр, цена на автомобильный бензин поднялась в среднем на 11,77 % – литр стоит 68,27 рубля.

Бензин АИ-92 вырос в цене на 11,63 %, его стоимость в августе составляла 65,25 рубля за литр, АИ-95 – на 11,63 %, до 69,99 рубля, бензин марки АИ-98 и выше стоил 99,85 рубля за литр, что на 15,48 % больше, чем в августе прошлого года.