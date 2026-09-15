Цены на картофель в Псковской области снизились почти на 10%

13:09, 15 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области в августе 2026 года среди продовольственных товаров наибольшее снижение отмечено на плодоовощную продукцию, включая картофель, – на 9,8 %. Об этом сообщает Псковстат.

Согласно данным, индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, в августе 2026 года к июлю 2026 года составил 90,18 %, к декабрю 2025 года – 98,52 %.

В целом индекс потребительских цен на продукты питания в августе 2026 года к июлю 2026 года составил 99,38 %, к декабрю 2025 года – 103,12 %.

В группе услуг наибольшее снижение цен отмечено на услуги пассажирского транспорта – минус 8,6% за месяц. На втором месте – санаторно-оздоровительные услуги, которые подешевели на 3,9 %.

Индекс цен на услуги пассажирского транспорта в августе 2026 года к июлю 2026 года составил 91,41 %, к декабрю 2025 года – 107,21 %. Санаторно-оздоровительные услуги составили 96,07 % и 106,92 % соответственно.