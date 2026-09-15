В Псковской области подешевели услуги пассажирского транспорта

13:29, 15 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области в августе 2026 года услуги пассажирского транспорта подешевели на 8,6 % по сравнению с июлем 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Псковстата.

Согласно данным, индекс цен на услуги пассажирского транспорта в августе 2026 года к июлю 2026 года составил 91,41 %. При этом к декабрю 2025 года этот показатель составил 107,21 %.

В целом в группе услуг наибольшее снижение цен за месяц отмечено именно на услуги пассажирского транспорта – минус 8,6 %.

На втором месте по снижению цен в группе услуг оказались санаторно-оздоровительные услуги – они подешевели на 3,9 %. Индекс цен на санаторно-оздоровительные услуги в августе 2026 года к июлю 2026 года составил 96,07 %, к декабрю 2025 года – 106,92 %.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2026 года исполнители, которые работают через сервисы такси, доставки и другие посреднические цифровые платформы, смогут получать от площадок скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов.