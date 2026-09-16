Второй ИТ-форум «Цифровые решения» стартует 6 октября

12:09, 16 сентября 2026, ПАИ

Второй ИТ-форум «Цифровые решения» пройдёт с 6 по 10 октября в Москве. Это самый масштабный ИТ-форум России, на котором обсуждают цифровую трансформацию страны, сообщили ПАИ в Минцифры РФ.

Форум является площадкой для диалога между государством и бизнесом: здесь определяют новые точки роста, оценивают ход реализации национального проекта «Экономика данных» и разрабатывают стратегии внедрения информационных технологий в разные сектора экономики.

За пять дней работы в 2026 году форум посетят более 20 тысяч человек. Деловая программа включает в себя более 120 сессий. Основные задачи мероприятия: подведение итогов цифрового развития за год, обсуждение результатов реализации национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», создание площадки для диалога между государством, бизнесом и ИТ-сектором, формирование стратегий внедрения цифровых технологий в различные сферы экономики, а также повышение престижа российских ИТ-компаний.

В деловой программе запланировано участие председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и вице-премьера – руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.

Принять участие в работе форума можно, пройдя регистрацию на официальном сайте: форумцифровыерешения.рф.

Ранее сообщалось, что голосование за подключение к сотовой связи и 4G-интернету малых населённых пунктов в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН 2.0») проходит в Псковской области.