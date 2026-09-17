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Общество

Псковских пенсионеров приглашают поучаствовать в чемпионате по финансовой грамотности

Представителей профсоюзных организаций, пенсионеров и всех заинтересованных жителей региона приглашают принять участие в V Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: ПАИ

Чемпионат пройдёт в октябре в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.

Главной целью мероприятия является популяризация знаний в сфере финансов, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры среди граждан пенсионного возраста.

«Финансовая грамотность сегодня – это не только знания о том, как распоряжаться денежными средствами. Это важный элемент личной безопасности и возможности принимать взвешенные решения в повседневной жизни. Для профсоюзного движения особенно важно поддерживать проекты, которые помогают людям старшего поколения получать новые знания и увереннее ориентироваться в современных финансовых вопросах», – отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Участниками чемпионата могут стать мужчины в возрасте от 64 лет и женщины не моложе 59 лет, имеющие статус пенсионера, подтверждённый пенсионным удостоверением или справкой о назначенных пенсиях и социальных выплатах.

Чемпионат пройдёт в два этапа – региональный и федеральный. На региональном этапе участники в индивидуальном формате выполнят задания по финансовой грамотности. По его итогам будут сформированы команды для участия в федеральном этапе.

В Псковской области региональный этап пройдёт 2 октября на базе Псковского государственного университета.

«Участие в чемпионате – это возможность не только проверить свои знания, но и получить новый практический опыт, познакомиться с единомышленниками и повысить собственную финансовую грамотность. Поэтому мы приглашаем наших коллег, членов профсоюзов и всех пенсионеров, которым интересна эта тема, воспользоваться такой возможностью и присоединиться к проекту», – подчеркнул Игорь Иванов.

Онлайн-регистрация уже открыта. Подробная информация о мероприятии размещена на официальной странице чемпионата. Регистрация доступна до начала проведения регионального этапа.

Отметим, инициатором мероприятия выступает Министерство финансов России. Организатором является Федеральный методический центр финансовой грамотности населения на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова при участии Научно-исследовательского финансового института Минфина России.

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