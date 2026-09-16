Банк России хочет увеличить выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью

23:18, 16 сентября 2026, ПАИ

Банк России намерен продолжить совершенствование механизмов возмещения по ОСАГО, в том числе за счёт увеличения страховой суммы за вред, причинённый жизни и здоровью потерпевшего. Об этом говорится в проекте «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации» на 2027–2029 годы.

Конкретные размеры новых лимитов в документе не раскрываются. Сейчас максимальная выплата по ОСАГО за вред жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей, за ущерб имуществу – 400 тысяч рублей. Весной Правительство РФ и Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержали принятие законопроекта об увеличении лимита по жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Кроме того, ЦБ продолжит работу над поддержанием доступности ОСАГО, в том числе для страхователей с высоким риском аварийности, которые могли испытывать трудности при покупке полиса. Для них рассматривается возможность оформления договоров на «Госуслугах».

Регулятор также намерен развивать цифровизацию страхового рынка ради информационной прозрачности и совершенствования обмена данными. Приоритет – повышение качества сведений, которые страховщики передают в автоматизированную информационную систему страхования (АИС страхования).

Напомним, что за первое полугодие 2026 года число жалоб по договорам ОСАГО снизилось почти на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в конце июля сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.