Грузовик «Даф» съехал в кювет на трассе Петербург - Невель

11:43, 04 марта 2019, ПАИ

3 марта в 17:35 в Пустошкинском районе на 448-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель грузовик «Даф» наехал на правую обочину по ходу движения, в результате чего 37-летний водитель потерял управление, и автомобиль съехал в придорожный кювет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, автомобилист получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

Напомним, в 0:10 в Островском районе на 344-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель «Шкода Рапид» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со «Сканией», после чего съехал в правый кювет. В результате ДТП 37-летний водитель погиб на месте.

2 марта на территории Псковской области ДТП не зарегистрировано.

За первые три дня марта сотрудники ГИБДД выявили 21 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.