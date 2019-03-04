0
22:59
Рекомендации по выбору блинов на Масленицу дал псковичам Роспотребнадзор
21:36
На 4,1% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в феврале
20:47
Почти шесть тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе
19:46
Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 13 марта
19:26
Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 10 марта
17:55
Сбор средств на лечение 3-летнего псковича проведет Детский фонд на Масленице 10 марта
17:30
Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
Еще новости
Общество

На службу в подразделения вневедомственной охраны приглашает псковичей Росгвардия

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Отмечается, что необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством, добавили в ведомстве. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рекомендации по выбору блинов на Масленицу дал псковичам Роспотребнадзор
04 марта 2019
Рекомендации по выбору блинов на Масленицу дал псковичам Роспотребнадзор
На 4,1% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в феврале
04 марта 2019
На 4,1% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в феврале
Почти шесть тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе
04 марта 2019
Почти шесть тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе
Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 13 марта
04 марта 2019
Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 13 марта
Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 10 марта
04 марта 2019
Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 10 марта
Сбор средств на лечение 3-летнего псковича проведет Детский фонд на Масленице 10 марта
04 марта 2019
Сбор средств на лечение 3-летнего псковича проведет Детский фонд на Масленице 10 марта
Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
04 марта 2019
Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
Александр Козловский: «Псевдоэкологи» искажают ситуацию об опасности строительства завода «Титан-Полимер»
04 марта 2019
Александр Козловский: «Псевдоэкологи» искажают ситуацию об опасности строительства завода «Титан-Полимер»

Идет загрузка...