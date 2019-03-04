Подписанные Михаилом Ведерниковым соглашения в Сочи позволят ускорить развитие экономики и туризма Псковской области – Александр Козловский

17:14, 04 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на инвестиционном форуме в Сочи провел ряд встреч и подписал ряд соглашений, реализация которых позволит ускорить развитие экономического и туристического потенциала региона. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единой России» и президиума Генерального совета партии Александр Козловский в ходе пленарной сессии очередного съезда некоммерческой организации «Союз промышленников и предпринимателей Псковской области» сегодня, 4 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Козловский также заявил, что в Послании федеральному Собранию Владимир Путин уделил особое внимание социальным проектам и развитию экономики. Он отметил, что для Псковской области важно, что президент коснулся вопросов развития сельских территорий. По мнению Александра Козловского, новую программу по развитию нужно принять в этом году, чтобы она заработала с 1 января.

Кроме того, депутат Госдумы подчеркнул, что Владимир Путин часто акцентирует внимание на снятии инфраструктурных ограничений для раскрытия потенциала регионов и Михаил Ведерников уделяет этим вопросам в Псковской области серьёзное внимание.

Александр Козловский рассказал, что совместно с Ростелекомом начинается реализация проекта «Умный регион», а также модернизация и развитие инфраструктуры энергетического комплекса Псковской области. Депутат Госдумы призвал к участию в проекте псковские предприятия. Он уверен, что все проекты, реализуемые благодаря Михаилу Ведерникову, положительно скажутся на увеличении доходов предприятий.

Помимо этого, депутат Госдумы затронул тему развития кадрового потенциала. По его словам, эта тема стоит остро, на что обратил внимание и Владимир Путин. При этом Александр Козловский подчеркнул, что появление в регионе «Кванториума» стало заметной вехой на пути к решению этого вопроса. Еще одна стратегически важная структура, как отметил он, это создание Совета по развитию кадрового потенциала региона при губернаторе. Александр Козловский выразил надежду, что скоро завершится его формирование и он приступит к работе.

Кроме того, депутат Госдумы обратился заместителю губернатора Псковской области Нинель Салагаевой с просьбой обратить внимание на случаи, когда «кошмарят бизнес». Александр Козловский также выразил надежду, что молодые предприниматели реализуют свои идеи и в регионе появятся новые компании.