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Два года тюрьмы грозит псковичу за кражу телефона у сводного брата

33-летнему жителю Пскова грозит два года тюрьмы за кражу (статья 158 часть 1 УК РФ) телефона у своего сводного брата, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В ходе дознания установлено, что в начале февраля ранее судимый житель Пскова пришел в гости к сводному брату и пока последний спал, похитил принадлежащий ему смартфон Samsung Galaxy. Похищенный мобильный телефон стоимостью 4 тысячи рублей обвиняемый продал в этот же день, а вырученные деньги потратил на спиртное.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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