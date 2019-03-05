Суздальский фестиваль анимационного кино пройдёт с 13 по 17 марта в Псковском театре

13:06, 05 марта 2019, ПАИ

С 13 по 17 марта в медиахолле Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина пройдёт Суздальский фестиваль анимационного кино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа фестиваля в ближайшее время появится на сайте дирекции. В этом году Открытый российский фестиваль анимационного кино в шестой раз проводит широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая премьера». Суть «Открытой премьеры»: показ новейших мультфильмов конкурсной программы фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину.

В этом году показы стартуют 13 марта и завершатся 16 марта, а 17 марта 24-й Открытый российский фестиваль анимационного кино назовет своих победителей.

Фестиваль ежегодно проходит в Суздале Владимирской области и известен всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке Форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху».

Как и все предыдущие годы, в каждом городе-участнике «Открытой премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей, фильм. Та картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз фестиваля на торжественной церемонии его закрытия.