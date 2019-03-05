Михаил Ведерников попал в группу «сильное влияние» в февральском рейтинге губернаторов по версии АПЭК

15:15, 05 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в февральском рейтинге влиятельности глав регионов, который регулярно составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), попал в группу «Сильное влияние». Он занимает 49-ю строчку со средним баллом 4,33.

Лидером рейтинга по-прежнему является мэр Москвы Сергей Собянин, а за ним следуют глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов. Замыкает список глава Бурятии Алексей Цыденов (85-е место).

Рейтинг был составлен на основе закрытого анкетирования 27 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов. Им предлагалось оценить по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном Собрании РФ, партийной и бизнес-элите) глав регионов.

Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).