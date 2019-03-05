Назначено предварительное голосование «Единой России» по довыборам в Собрание депутатов Соснового Бора
Назначено предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на довыборы депутата Собрания городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», решение принято на заседании президиума регионального политсовета партии.
Предварительное партийное голосование в Себежском районе стартует 5 марта. Единый день предварительного голосования – 26 мая.