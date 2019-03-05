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Пскович лишился 40 тысяч, пытаясь купить запчасти для иномарки в Интернете

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, житель областного центра решил через Интернет приобрести коробку передач для иномарки. Пскович перевел на указанный незнакомцем счет 40 тысяч рублей, но коробку передач так и не получил. 

А 40-летней жительнице Великолукского района, разместившей объявление в Сети о сдаче жилья внаем, 4 марта на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что желает снять предложенную комнату. Однако звонивший в результате различных уловок сумел заполучить реквизиты банковской карты владелицы жилья, и с ее карты были сняты 24 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что номера телефонов, которыми пользовался «квартиросъемщик», зарегистрированы в Свердловской области.

В Великих Луках 38-летний горожанин нашел на сайте в Интернете объявление о продаже видеокарты. Продавец обещал прислать ее почтой. Великолучанин перевел ему 20 тысяч рублей, но владелец заявил, что денег, якобы, не получил, после чего на контакт выходить перестал. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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