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Экономика

Михаил Ведерников принял участие в совещании под председательством Дмитрия Козака по мерам поддержки промышленности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 5 марта, принял участие во всероссийском селекторном совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках совещания руководству органов исполнительной власти субъектов РФ был разъяснен порядок работы по реализации нового постановления Правительства РФ, который нацелен на господдержку промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Документ принят 23 февраля этого года и предполагает субсидирование процентных ставок по кредитам для поддержки ориентированных на экспорт проектов и производств.

«Задача состоит в том, чтобы наши предприятия производили продукцию, прежде всего, для российских потребителей, которая конкурирует на мировых рынках, пользуется спросом на мировых рынках. И здесь экспорт не является самоцелью, главной задачей, а является только маркером того, что промышленная продукция, которая реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации, пользуется спросом не только у нас, но и у зарубежных потребителей», — отмечал ранее Дмитрий Козак.

В соответствии с документом промышленные предприятия, входящие в перечень системообразующих, напрямую обращаются в Министерство промышленности и торговли РФ за поддержкой. Остальные предприятия могут разработать корпоративную программу повышения конкурентоспособности и направить ее в Минпромторг для включения в общероссийский перечень получателей данной формы государственной поддержки. Планируется, что отбор участников завершится до конца августа, после чего с потенциальными участниками будет подписано соответствующее соглашение, и они получат на шестилетний период право на дополнительную государственную поддержку из федерального бюджета.

По итогам совещания у вице-премьера Михаил Ведерников дал поручение собрать в ближайшее время промышленников, чтобы донести информацию о новых мерах поддержки, и предложить принять участие в программе господдержки. Областные власти со своей стороны окажут всю необходимую консультативную и методическую помощь.

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