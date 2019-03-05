585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале

19:53, 05 марта 2019, ПАИ

585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале текущего года, рассказал начальник городского ГИБДД УМВД России Владимир Папорт на координационном итоговом совещании при главе Пскова Иване Цецерском по итогам деятельности в феврале и задачам на март. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По его словам, за два месяца не территории Пскова задержали 75 водителей в состоянии алкогольного опьянения, составлено 179 материалов за проезд на запрещающий сигнал светофора. По дням недели наибольшее количество ДТП зарегистрировано в четверг, а наименьшее – в воскресенье. Владимир Папорт отметил, что наиболее аварийно-опасным считается время с 6:00 до 9:00 и с 15.00 до 18.00. Причинами высоких показателей аварийности является возникающие в эти часы пиковые транспортные нагрузки, большое количество транспорта и пешеходов на улицах города.

Также Владимир Папорт рассказал, что для рассмотрения в суды направлено 190 материалов о грубых нарушениях ПДД. По результатам рассмотрения судами дел, административный арест был применен к 20 правонарушителям, принято решение о лишении права управления транспортным средством в отношении 69 водителей. Кроме того, Владимир Папорт поднял вопрос об установки камер фото и видео фиксации на перекрестках города. Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что это важный вопрос и его необходимо проработать.