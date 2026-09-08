Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Музыку народов России сыграют военные оркестры на фестивале в Пскове

Музыку народов России сыграют военные оркестры на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове. Об этом в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM) сообщил руководитель отдела спецпроектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов.

Фото: ПАИ

11 сентября в 18:30 выступления военных оркестров состоятся сразу в нескольких районных центрах. В этот же день концерт детского духового оркестра пройдет в Псковском колледже искусств на улице Воеводы Шуйского.

12 и 13 сентября в 20:00 военные оркестры выступят на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Перед зрителями сыграют музыканты из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. В программе предусмотрены как совместные номера, так и отдельные выступления каждого коллектива.

«Это специальная программа, которая подготовлена именно для Пскова. Будет ярко и красиво», – отметил Василий Чепелов. Кульминацией концертов станет выступление сводного оркестра, в составе которого одновременно выйдут около 450 музыкантов.

Особое место в программе займут произведения народов России. По словам Чепелова, концерты позволят зрителям совершить своеобразное музыкальное путешествие по разным регионам страны.

Напомним, военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 12 и 13 сентября в 20:00. Более 400 военных артистов соберутся на одной сцене.

В прошлом году гала-концерт IV военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» собрал аншлаг на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Посмотреть фоторепортаж с этого грандиозного события можно по ссылке.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 сентября 2026

Псковские профсоюзы собрали для школьников учебные наборы
08 сентября 2026

Зарядные станции во дворах могут сделать частью базовой инфраструктуры домов
08 сентября 2026

«Чупакабра существует?»: загадочное существо попало в фотоловушку в Псковской области
08 сентября 2026

Митинг у памятника Кутузову прошёл в Пскове в годовщину Бородинского сражения
08 сентября 2026

Председатель Законодательного Собрания Псковской области станет гостем программы «Оглавление»
08 сентября 2026

На Земле началась первая магнитная буря сентября
08 сентября 2026

Псковские теплосети рассказали о заполнении домов теплоносителем
08 сентября 2026

В Великолукском роддоме 28 сентября стартует бесплатная Школа материнства

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...