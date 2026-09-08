Музыку народов России сыграют военные оркестры на фестивале в Пскове

10:48, 08 сентября 2026, ПАИ

Музыку народов России сыграют военные оркестры на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове. Об этом в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM) сообщил руководитель отдела спецпроектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов.

11 сентября в 18:30 выступления военных оркестров состоятся сразу в нескольких районных центрах. В этот же день концерт детского духового оркестра пройдет в Псковском колледже искусств на улице Воеводы Шуйского.

12 и 13 сентября в 20:00 военные оркестры выступят на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Перед зрителями сыграют музыканты из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. В программе предусмотрены как совместные номера, так и отдельные выступления каждого коллектива.

«Это специальная программа, которая подготовлена именно для Пскова. Будет ярко и красиво», – отметил Василий Чепелов. Кульминацией концертов станет выступление сводного оркестра, в составе которого одновременно выйдут около 450 музыкантов.

Особое место в программе займут произведения народов России. По словам Чепелова, концерты позволят зрителям совершить своеобразное музыкальное путешествие по разным регионам страны.

Напомним, военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 12 и 13 сентября в 20:00. Более 400 военных артистов соберутся на одной сцене.

В прошлом году гала-концерт IV военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» собрал аншлаг на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Посмотреть фоторепортаж с этого грандиозного события можно по ссылке.