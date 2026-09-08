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Общество

Шедевр из собрания Русского музея представят в Пскове

Выставка одного шедевра из коллекции Русского музея откроется в Псковском музее 9 сентября в рамках акции «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья». В картинной галерее представят масштабное полотно Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» (1945), сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Изображение из канала Псковского музея-заповедника в МАХ

Шедевр Владимира Серова, как отметили в музее, посвящён одному из ключевых событий отечественной истории – торжественному возвращению князя Александра Невского в Псков после победы русского войска над рыцарями Ливонского ордена в Ледовом побоище 5 апреля 1242 года.

Художник изображает не само сражение, а долгожданную встречу победителей: князь и его дружина под победными священными знамёнами с образами Спаса Нерукотворного и Георгия Победоносца въезжают в освобождённый город, где их с ликованием встречают жители.

Масштабное полотно размером три на пять метров можно будет увидеть 9 сентября с 16:30 в картинной галерее Псковского музея.

Ранее сообщалось, что в Пскове картинная галерея недоступна для посещения во вторник, 8 сентября.

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