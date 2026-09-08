Лосята и барсучата: фотоохотник из Псковской области показал летние кадры с фотоловушек

11:18, 08 сентября 2026, ПАИ

Фотоохотник и блогер Гарри Невельский поделился наблюдениями с фотоловушек, установленных в Пустошкинском районе. В своей группе «Лесной репортёр» в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что минувшим летом удалось запечатлеть потомство сразу нескольких видов лесных обитателей.

По словам автора, минувшим летом на камеры впервые за долгое время попали барсуки с потомством. «Ну хоть в этом году барсуки с потомством, а то долгое время барсук один жил, сейчас их уже пятеро», – написал житель Псковской области.

Кроме того, фотоловушки зафиксировали трёх детёнышей косули и трёх детёнышей куницы – последние попали в объектив впервые. Также в кадр попали рысь с одним котёнком, лосихи с потомством и медведи, которые стали чаще появляться в борах в период созревания ягод.

«Волки же последний раз попадались на камеры два месяца назад. По мере готовности обо всём этом буду публиковать видео тут. И наблюдаем дальше», – добавил блогер.



Фото: группа «Лесной репортёр / Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Лесной репортёр / Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Лесной репортёр / Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Лесной репортёр / Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Лесной репортёр / Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Лесной репортёр / Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Лесной репортёр / Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Лесной репортёр / Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Лесной репортёр / Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте»

















Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков. Один из комментаторов с иронией заметил, что теперь у барсуков начнутся «жилищные проблемы»: «Ой зря он это всё, конечно, затеял. Теперь начнётся: дорогой, нора маловата, эти листья в детскую не подходят, барсучатам новые корешки нужны: старые они уже погрызли».

Фотоохотник и блогер Гарри Невельский на протяжении нескольких лет ведёт систематические наблюдения за дикими животными в Пустошкинском районе с помощью сети фотоловушек. Ранее в объективы блогера уже попадали разнообразные представители фауны: косули, лоси, медведи, рыси и волки. Его фотоловушки фиксировали драматические сцены, например противостояние волков и бобров у полыньи, а также быт бобровой семьи, которая упорно восстанавливала разрушенную человеком плотину.