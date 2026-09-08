«Весёлая беседка» появилась в новоржевской деревне Гривино

11:31, 08 сентября 2026, ПАИ

В центре деревни Гривино Новоржевского района появилась новая зона отдыха – беседка со скамьями и вазонами. Проект под названием «Весёлая беседка» реализован силами территориального общественного самоуправления, сообщила глава округа Любовь Трифонова в своём канале на платформе MAX.

Это уже четвёртый проект ТОС, воплощённый в Гривино. Обновлённое пространство расположилось в центре населённого пункта. По словам главы округа, теперь жители смогут с комфортом ожидать автомагазин или передвижной ФАП, общаться и проводить время на свежем воздухе.

«Такие инициативы делают жизнь на селе лучше и доказывают, что многое зависит от нас самих. Надеюсь, эта беседка станет для жителей любимым местом для отдыха», – написала Любовь Трифонова. Она также поблагодарила подрядчика за хорошо выполненную работу.